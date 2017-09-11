泰利來勢洶洶 高雄農民搶收蔬菜 市府籲做好防颱

2017-09-11 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「泰利」颱風來勢洶洶，恐帶來強風暴雨，市府水利局已備妥3萬5千個沙包，並檢整104台抽水機具等，農民今忙著搶收蔬菜，由於正值二期稻作孕穗期，農業局呼籲民眾做好防颱準備。

市府水利局委託成大防災中心預估颱風周三至周五影響最明顯，環流雲系及後續引進西南氣有局部大雨，颱風登陸及遠離階段，對高雄降雨影響最顯著，但預估雨量要等到發布海上颱風警報才能確認，已備妥防汛備料3萬5千個沙包，另太空包460包及防汛塊550塊。

水利局預佈各移動抽水機組達104台，另有移動式抽水機房12處、截流抽水站63處，排空13處滯洪池、車行地下道15處、水閘門460個門，今全面檢整抽水機具，確保油料及機組完備。

由於正值二期稻作孕穗期，農民應加強田間排水，避免稻秧因過度淹水而缺氧，不利稻穗後續生長；梓官蔬菜專區今農民搶收蔬菜，農業局呼籲農民適逢收穫期的葉菜及果品應儘速採收，瓜果菜類應加強整枝固定，並視情形提前採收。

至於番石榴、棗等果樹，應注意整枝、修枝，並檢視田間排水情形；木瓜、棗等網室棚架設施，務必加強結構穩固；番茄、香瓜及毛豆等瓜果菜類等苗期作物，田區應加強排水或設施強固。

農業局呼籲農民注意颱風前後田間管理，強固各項設施，並清除溝渠內淤積的殘株及垃圾，保持排水通暢，減少農作物災害損失，農友如發生災損，應立即向在地公所通報。