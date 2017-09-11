屏東夜市停車場整建 民眾不捨行道樹被亂砍

2017-09-11 19:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東夜市旁舊酒廠停車場正進行整建工程，成排的樹木卻被工人亂砍，倒在路邊，引發民眾的不捨和關切，批評這種移植樹木法根本活不下去，縣府工務處長楊慶哲發現後已要求廠商依規定移植。

屏東夜市停車場也就是原來的屏東舊酒廠即將進行整建，縣府工務處近日進行整建工程，今天將仁愛路旁的水黃皮樹木移植，承包商動用了怪手及電鋸，將茂密的樹木砍的光禿禿，接著用怪手直接將樹根挖起準備運走，讓被砍的樹木只剩下光禿禿的枝幹，樹根則嚴重斷裂受損，行經的民眾見到工人如此粗魯的對待樹木相當不捨，痛批這樣的作法根本不是移植樹木，而是砍樹、讓樹木活不下去。

園藝業者指出，樹木的移植應該得事先斷根，並且修剪枝葉，等到樹木適應後才挖除根部連土一起移植到公園或其他土地，而移植也要配合季節，春天最容易存活，這個時候移植會降低樹木的存活率。

工務處長楊慶哲獲知消息後立即前往現場勘查，表明這次共移植10棵的水黃皮，雖然不是珍貴的樹種、樹木的年齡大約10餘年，但是承包商的做法太粗魯，為了求快速而沒有依照標準作業程序進行，如果造成樹木死亡將依規定補植及求償，所幸今天只有移植一半，還有一半還沒有進行，已要求承包商明天起必須依相關規定移植樹木，不能再有怪手直接挖樹根、推倒樹的情形發生，否則將進行議處。