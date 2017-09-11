投縣長調停 疏浚砂石車行駛平面道路爭議暫落幕

反對砂石車行駛平面道路的國姓鄉民今天計劃封路抗議，一早仍有砂石車前往仁愛鄉準備載運砂石。（記者佟振國攝）

2017-09-11 13:34

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉禁止仁愛鄉野溪疏浚砂石車行駛鄉內平面道路，連日來引起國姓鄉長丘埔生、仁愛鄉長江子信隔空互槓，劍拔弩張，原訂今天持續封路抗議，經縣長林明溱出面協調，基於維護民眾通行安全，協請仁愛鄉的砂石待北港溪砂石車便道整修完成再行外運，抗爭暫時落幕，鄉民也希望縣府言而有信，否則抗爭封路再起。

國姓鄉長丘埔生連續於本月7、8日率領部分村長、鄉民召開記者會，反對仁愛鄉黃肉溪疏浚的砂石車行駛鄉內台21線、投133線平面道路，要求待縣府完成北港溪河床砂石車便道後再行清運，並在8日首度封路抗議，更計畫今起一連3天在台21線北港國小對面廣場持續封路。

今天一早仍有零星砂石車進出，警方不敢大意，除了埔里分局，也調派草屯、仁愛分局警力支援，重申遵循「行政中立」、「依法行政」原則，尊重民眾申請集會權利，若違法封路攔車，也將依法逮捕，絕不寬貸。

上午9時抗議民眾陸續集結，國姓鄉長丘埔生則召集民眾宣布，表示親自打電話給縣長林明溱，表達國姓鄉親基於通行安全與生活品質而拒絕砂石車行駛平面道路的訴求，縣長表示贊同，並親自與仁愛鄉長江子信協調，加上泰利颱風直撲而來，因此明起暫停砂石外運，待北港溪砂石車便道整修完成再行作業，經縣長出面調停，鄉民結束抗議，但希望縣府言而有信，否則抗爭封路勢在必行。

但縣府工務處表示，目前黃肉溪床與北港溪砂石車便道並未銜接，能否順利施工，須儘快委由顧問公司進行現勘評估。