秋天「慢」旅 新北市府邀坪林、九份喝茶

2017-09-11 12:36

〔記者何玉華／新北報導〕天氣雖然還是炎熱，但山區的日出雲海、日落海風，已經有秋天的味道！這一季，新北市坪林好茶與九份茶屋邀請遊客一起品慢茶，新北市觀光旅遊局推坪林、九份秋遊，今年以「慢活｜慢茶｜慢旅 Slow Life．Slow Tea．Slow Trip」為主題，安排「Fun慢坪林自然茶旅」與「九份茶旅」深度小旅行，體驗坪林自然茶鄉與茶莊田園，以及感受九份山海人文故事與人氣茶屋。

「Fun慢坪林自然茶旅」安排「3大主題旅遊」路線，包括有坪林日出祕境的「FUN慢雲海朝食日之出」，以茶莊農園人文美景為主的「FUN慢茶旅」，及在河岸綠意、音樂環繞的氛圍中，與茶師面對面的「FUN慢野餐」，共5條套裝遊程提供1200位名額，預計9月12日下午2點開賣；民眾可利用24小時網路訂購（大島台灣旅遊網站）。

「九份茶旅」精選經典與青春茶屋，針對國內外旅客，限定推薦「九大茶屋品茶體驗」線上茶券，聽茶屋人文故事、品茶賞味，經典茶屋包括九份茶坊、阿妹茶樓、海悅樓、山城創作坊；青春人氣茶屋有九重町、芋仔蕃薯、悲情城市、吾穀茶糧、翰林茶館等；即日起開賣，季節限定體驗9折起，民眾可利用24小時線上服務預訂（趣吧Tripbaa、KKday、雄獅旅途中APP），或上九份茶旅官網查詢。

此外，還有九份「一日行/半日遊」慢活遊程，包含山城美館創作體驗、經典慢活品茶賞味、探索金礦秘境隧道、聽九份在地故事等，並為青年朋友設計另類盲旅自在遊，推出「玩轉九份」戶外實境解謎大闖關，感受九份慢活的日常。