高中國文文白比之爭 高中老師：證實學生從來不被視為主體

高中國文的文言文占比將仍高達45到55％，雄中鄉土文化研究社指導老師黃靖順表示，這樣的結果，再次證實，中華民國的教育裡頭，學生從來不被視為主體。（黃靖順提供）

2017-09-10 22:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高中國文的文言文和白話文比例之爭，教育部課審大會今表決結果，高中國文的文言文占比將仍高達45到55％。高雄中學鄉土文化研究社指導老師黃靖順表示，這樣的結果，再次證實，中華民國的教育裡頭，學生從來不被視為主體，而是那些所謂「專家」希望學生學些什麼，學生們就得要學些什麼。

黃靖順表示，這樣結果代表「教育專家們」與「教育現場的學生們」之間的對立，網路上有眾多學生連署支持下修文言文佔比，認為其學用不符，更有高中社團發表聯合聲明，然而學生們再怎麼努力表達意見，學生代表在課審會中也僅為少數中的少數（47位中的4位）。

雄中三年級紀詠仁表示，對調降文言文比例的結果感到遺憾，但是樂於看到在中華文化基本教材的選材上更加多元，希望在文言文佔較高比例的課綱下，去拓展國語文教育的更多可能，讓教學活化、更貼近生活。

紀詠仁指出，教學現場不應繼續由老師單方教授給學生，而是師生雙向共同討論，讓學習國語文不再是為了對付考試。

雄中二年級廖志悅也認為，即使比例為45-55%，但文言文教學安排高達80%，如何讓文言文教育回歸原本應有的比例，還是需要去思考及改變的問題。

廖志悅強調：「沒有人要消滅文言文，而是如何使文言文和白話文在適當的安排下教授給學生，才是我們所期望的。」