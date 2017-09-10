威尼斯影展傳回佳音 政大教授黃心健勇奪首屆VR體驗獎

第74屆威尼斯影展傳回佳音，政大教授黃心健勇奪首屆VR體驗獎。（圖由黃心健提供）

2017-09-10 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕第74屆威尼斯影展今年首度開設虛擬實境（簡稱VR）競賽片單元，政大傳播學院教授黃心健VR作品《沙中的房間（La Camera Inssabiata）》，勇奪最佳VR體驗獎。

《沙中的房間》為黃心健老師與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）跨國創作，過程相當艱辛，黃心健老師上台領獎時特別感謝政大、文化部的支持，才能順利完成作品，而在製作期間，黃老師的父親病危送入加護病房，在他自美返台的隔日過世，如今擒下金獅，他特別將榮譽和這部片獻給父親，感恩父親在天保佑。

《沙中的房間》是一個龐大的虛擬空間，有如巨大的記憶迷宮，參訪者可以有如身在夢中，於其中自由飛行，裡面有八個獨特的房間，像是如同星雲旋轉的文字銀河；參訪者的聲音也會凝結成聲音的雕塑，畫作逐漸轉化為文字，消散於空氣之中。這些獨特的互動房間，將抽象的符號轉化為具像、可以互動的實體，讓參訪者探索文字與記憶的連結。

校長周行一肯定黃心健老師在創新教學及研究中，持續展現具體成果，獲獎是實至名歸，政大與有榮焉。傳播學院院長林元輝則表示，政大傳院致力發展數位內容，潛能無限，政大90校慶晚宴上，結合光影、科技以及舞蹈所演出的「繼承之物」，以及畢業典禮中所採用的數位天燈等，皆是數位內容學程的嘔心之作。

除了黃心健老師擒下金獅外，政大陶亞倫教授也將帶著VR作品《出夢入夢》前往上海國際藝術節，充分展現政大傳院於新媒體、數位內容上長久以來的努力，得以開花結果。