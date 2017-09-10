新北3郊山步道 登「背包客旅遊聖經」

2017-09-10 14:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北郊山步道首次登上極具指標性的旅遊指南版面，全球背包客旅遊聖經《lonely planet 孤獨星球》雜誌在今年9-10月號國際中文版介紹新北平溪的東勢格古道、望古的嶺腳寮山步道、坪林的金瓜寮魚蕨步道是秋日假期旅程之一，與日本三大古溫泉之一和歌山白濱泡湯欣賞自然奇景同列。

觀光旅遊局專委陳靜芳說，《lonely planet 孤獨星球》雜誌9、10月號國際中文版介以Easy Trips專欄「即刻啟程秋日小旅行」主題，報導沿著新北市森林古道遊瀑布、訪秘境，於緬甸溯伊洛瓦底江漫步古老都城，或前往日本三大古溫泉之一和歌山白濱泡湯欣賞自然奇景。

陳靜芳說，文中指出平溪的東勢格古道、望古的嶺腳寮山步道、坪林的金瓜寮魚蕨步道，擁有豐富自然美景又兼具人文生態意趣，且交通易達，適合想遁入清涼山林探尋大自然的民眾一遊。

平溪的印象不只天燈及火車，因建源煤礦開採之故，東勢格古道沿路上遺跡處處，林相原始自然、步道多位於林蔭下小溪邊，健行路線平易近人又頗具看頭；平溪支線中望古及嶺腳這兩個靜謐車站間，新北市政府整建嶺腳寮山步道，串連望古瀑布及嶺腳風景線，瀑前碧潭景色醉人，還可順遊嶺腳舊橋、蔡家洋樓；位於茶鄉坪林北勢溪上游的金瓜寮魚蕨步道，可探訪低海拔溪流森林生態之美，蕨類景觀的豐富也可一窺此處環境特色與生物多樣性。