臉書買讚要多少錢？ 市場行情大解析

臉書買讚價格多少？其實市場都有一定行情。（路透）

2017-09-10 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府副秘書長羅智強臉書粉絲專頁，已累積將近83萬讚。但有網友發現羅智強按讚的來源來自世界各國，讚嘆他超級國際化。假如民眾也想享受全球粉絲簇擁的感覺，卻苦無沒有像羅智強的知名度，有一些買讚市場行情可以參考。

有社群行銷業者曾分析，臉書要買1個讚，價錢從新台幣0.5元到8.5元都有，平均來說應該是在1元左右。如果是買FB官方廣告吸引按讚的話，轉換率大約要花12到18元才能買到1個讚。就這樣看來，可見買賣按讚數的確有商機，因為比官方廣告效益更好。

就國際市場來看，有販售500個讚要價50美元（約新台幣1500元）的商品，平均起來每個讚3元。另外還有150美元（約新台幣4500元）買3000個讚，每個讚壓低到1.5元。若想大量提升粉絲數，還有300美元（約新台幣9000元）買到1萬讚的商品，1個讚變成0.9元。看似買越多越值得，但還是要看自己的需求而定。

實際在台灣拍賣網站搜尋，可迅速找到不同按讚數的價錢，而且比國際行情物美價廉。有商家販售100個讚僅要40元、250個讚95元、500個讚180元、1000個讚350元、3000個讚1020元。不難發現，台灣市場的讚可壓低到每個0.4至0.3元之間。

相關新聞請見：

羅智強臉書逾80萬讚 網友分析粉絲來源超級國際化