韓官員來台參訪動保 最想知道「怎麼禁吃狗肉？」

2017-09-09 17:53

〔記者吳欣恬／台北報導〕本週韓國包括中央農業部門負責動保的官員，以及各地負責動保業務的官員，一行20人來台考察，除了到農委會聽取簡報，也先後到台北和台中公立收容所參觀。

今年4月，我國「動物保護法」修法，明定禁止食用貓狗內臟，違者將開罰。因此，此行來台的韓國官員對於台灣的動保法中包括禁吃狗肉、零撲殺、寵物登記、植晶片和絕育等管理措施如何執行都相當感興趣。

因為韓國目前還有區分供食用的肉狗和寵物狗，韓國官員特別詢問我官員「怎麼禁吃狗肉？」「有遇到國人大力反彈嗎？」「如何執行？」

農委會畜牧處動保科科長江文全告訴韓官員，我國人食用狗肉風氣並不普遍，配合漸進式的修法管理，從最開始禁止經濟用途殺狗、殺狗販賣狗肉要處罰，最後到今年吃狗肉也要處罰。

在韓國，即使是中央制定的動保法，南部有部分地區是排除在外，韓官員也特別循問台灣狀況。

江文全回應，台灣除了動保法，各地方縣市政府也多有在地方自治條例中訂定動保相關規定，而地方所定的規範只會比全國的動保法更嚴格，更是沒有部分地區不適用動保法的問題。

目前台灣家犬家貓數量約170萬隻，韓國光家犬即有570萬隻，但韓國每年中央動保相關預算僅約25億韓元，相當於8000多萬元新台幣。韓官員聽聞台灣每年中央預算動保部分約2億元，今年因為多處公立收容所增改建，更高達4億多元，足足是韓國的4、5倍，感到欣羨不已。

韓官員也進一步詢問包括寵物登記、晶片和飼主管理如何落實等，獲悉台灣約1至3百元的晶片費用，政府並未補助，但寵物登記比率約6成，比韓國僅約2成的情況高出不少，也讓韓官員刮目相看。

江文全說，韓國的動保情況大約相當於台灣剛制定動保法時候的情形，差距超過10年。而近年台灣動保法經多次修訂，國人動保意識也愈見抬頭，雖然國內仍有不少改進、批評聲浪，離歐美等先進國家仍有段距離，但在亞洲算是進步很多了。