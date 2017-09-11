查扣物拍賣A好康 喊價訣竅全透露！

查扣物拍賣活動，常見名車、珠寶等拍賣品。（此為合成圖，記者臺大翔攝）

2017-09-11 07:30

〔記者邱璟綾／台中報導〕各縣市地檢署不定時舉辦查扣物拍賣活動，吸引不少民眾喊價搶便宜，除了常見的名車、珠寶外，不時還會有高級水果、漁船等稀奇古怪的拍賣品項，長期負責拍賣業務的台中地檢署主任檢察官林柏宏認為，喊價方式有技巧，只要能掌握群眾心理，就能以划算的價格找到好物件！

地檢署辦案查扣的物品往往因為品項眾多、保存不易，因此在判決確定後，會進行拍賣活動，為國庫挹注收入，林柏宏表示，在查辦詐騙集團時，常會查扣大量3C產品，經過資料抹除就會進行拍賣。此外，收受賄賂的案件常見高級茶葉或水果禮盒，而緝毒案件中，則時常查扣運毒車、甚至運毒船。

為了拉近與年輕人的距離，地檢署也會成立粉絲專頁，如台中地檢署的FB「中檢好拍網」，會在第一時間宣布拍賣資訊與品項、照片等基本資料，讓有心參與競標的民眾可提前上網做功課。為了避免競標時「拚輸贏」而漫天喊價，中檢會要求參與者在拍賣前填寫承諾書，若得標後棄標，須繳交得標金額30%的罰款。

長期負責拍賣業務的林柏宏，也觀察出一套「喊價心法」，他注意到在拍賣官介紹完待拍品項後，一般人仍處於觀察階段，往往不會立即出價，因此建議民眾若早就「心有所屬」，也可以不用急著「搶快」出價，稍停頓2～3秒，等大家注意力稍微分散、競爭感較低時再出價，與一開始急著喊價並激起眾人競爭心態相比，更容易用起拍價帶走商品。

得標後的商品若是3C家電、珠寶名錶等物，當場繳費後即可帶回；若是汽機車等需過戶品項，則須繳清包含銀行貸款在內的所有費用，持地檢署核發的權利移轉證明書，到監理機關繳清稅費並辦理過戶。林柏宏更透露，近期會有一批電腦、3C產品釋出！想撿便宜的民眾記得鎖定FB「中檢好拍網」粉絲專頁公告訊息。