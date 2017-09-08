明多雲到晴留意午後雷雨 關島熱低壓恐成颱

明天水氣較今天來的少，雖然午後仍有可能下雷陣雨，不過情況會比今天來的好些。（記者劉信德攝）

2017-09-08 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）天的天氣與今天類似，大多是多雲到晴的天氣，午後仍有下雷陣雨的可能，不過與今天相比範圍和量值都較為縮小。各地高溫大約在32至34度，體感上會稍微悶熱點，需要多補充水分。

據中央氣象局預報，明天的水氣較今天來的減少，雖然午後仍有可能下雷陣雨，不過情況會比今天來的好些。受偏南風影響，清晨和夜晚南部地區沿海也有下局部短暫陣雨的可能，須稍加留意。

氣溫方面，明天各地高溫大都在32至34度之間，體感上也會較為悶熱。

紫外線指數的方面，明天北部與台中市為高量級，其他地區都是過量級，外出遊玩須做好防曬措施。

空氣品質方面，明天西半部地區都是普通，東部以及離島空氣品質皆為良好。

根據《天氣風險公司》表示，目前關島附近有一熱帶性低氣壓，有機會在未來幾天發展成颱風。而根據氣象模式預測，該低氣壓有可能會在下週四接近台灣，雖然還有一段時間，不過仍需注意最新的天氣預報，做好應變準備。

目前關島附近有一熱帶性低氣壓，有機會在未來幾天發展成颱風。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地高溫大都在32至34度之間，體感上也會較為悶熱。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部多縣市與台中市紫外線指數為高量級，其他地區都是過量級。（圖擷取自中央氣象局）