埔里出好水！ 枇杷里「五港泉」有多處天然湧泉

埔里鎮枇杷里僅存部分天然湧泉池，有待妥善保護。（記者佟振國攝）

2017-09-08 17:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮以出好水聞名，尤其枇杷里「五港泉」更因擁有豐沛地下湧泉得名，湧泉終年不斷，常溫在22度，不斷冒出碳酸氣泡，有業者規劃成親水設施，成為遊客炎夏泡腳消暑好去處，文史工作者潘樵感慨表示，當地多處珍貴湧泉已因開發建設而消失，再不妥善保護，將是地方一大損失。

潘樵指出，水是埔里鎮重要天然資源，好水更讓埔里種出全國聞名的茭白筍，以及手工紙、紹興酒等，因此水是埔里特產中的特產，如果沒有豐沛純淨水源，埔里許多特產也將消失。

早期埔里盆地有許多知名水泉，包括地母廟神泉、愛蘭紹興甘泉、珠仔山泉、內埔泉分據盆地東、西、南、北，枇杷里五港泉則位居中央，因為地勢低，水脈匯聚，天然湧泉特別多，早期居民蓄水養殖，鮮少再做利用，目前僅有宏基蜜蜂生態農場引水規劃親水設施，湧泉幾乎終年不斷，水溫在22度左右，冒出碳酸氣泡，成為炎夏泡腳消暑去處。

潘樵表示，早期五港泉的地名，可能是周邊真有5處湧泉，但5是奇數，也有很多的意思，因此五港泉也代表擁有許多湧泉資源，五港泉還有1株樹齡300多年的茄苳樹，是平埔族群洪安雅族的祖靈樹，當地土地公廟旁早期就有一座大型湧泉池，現今已填土開發建屋，有些湧泉池位於私人土地，也閒置疏於管理維護，若不及早妥善保護任憑消失，十分可惜。

埔里鎮枇杷里五港泉有豐沛地下湧泉，有觀光業者引水規劃親水設施。（記者佟振國攝）

引進天然湧泉活水的親水設施，成為炎夏民眾泡腳消暑的好去處。（記者佟振國攝）