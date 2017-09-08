屏科大樂齡大學爆班 銀髮3姊妹樂當同窗

徐梅英（左起）、吳秀英、吳癸英3姊妹攜手上學。（記者羅欣貞攝）

2017-09-08 16:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學第8屆樂齡大學今天（8日）開學，近70位銀髮族齊聚一堂，迫不及待實踐「活到老學到老」的精神，徐梅英3姊妹歲數加起來超過200歲，她們說，小時候年紀差距大，沒能一起上學，「如今可以當同學，真是太高興了！」

屏東科技大學推廣教育處今天在綜合大樓「博雅」講堂，舉行106學年度樂齡大學開學典禮，由校長戴昌賢主持，為鼓勵樂齡者勤奮學習，校方除了贈送每位學員書包、學習資料夾、多功能4色筆當獎勵品外，還貼心準備課程表、各教室位置圖，及入校公車時刻表等給學員。

教育部實施「樂齡大學」，開啟了長者進入大學校園的契機，一圓高齡者上大學的夢想，台灣面臨嚴重少子化，學校普遍招生不足，但樂齡大學則是逆勢成長，全台從99學年度56所到106學年度的106所大學開辦，提供55歲以上民眾進入大學圓夢，屏科大也由原先核定的1班25人，爆增到如今2班68人。

今年的學生最年輕56歲，最年長已經77歲，不乏退休教師與公務員，還有3組姊妹檔，另有7對夫妻，攜手重溫上學樂趣；其中徐梅英（77歲）、吳癸英（72歲）、吳秀英（66歲）3姊妹都來自內埔鄉，她們說，姊妹3人感情非常好，因為年紀差比較多，小時候沒辦法一起上學，如今終於有機會當同學，所以輪流開車一起到校，對每堂課都有興趣，「因為上學實在太快樂了！」