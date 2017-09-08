日本電視不怕OTT競爭？原來是靠這個關鍵！

2017-09-08 12:04

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了在通訊傳播監理事務上進行交流，國家通訊傳播委員會委員陳耀祥先前造訪日本相關部會，針對多項傳播議題交換看法。其中針對OTT（over-the-top）影音服務的競爭部分，陳耀祥提到由於日本電視有許多優質節目，導致OTT在日本對傳統電視上的影響，並沒有想像中的那麼大。

陳耀祥是在8月24日與25日率團前往東京，拜會總務省（Ministry of Internal Affairs and Communications）、NHK、先進廣電服務促進協會及日本二大電信業者NTT DOCOMO、KDDI等單位。其中在OTT對日本電視的影響上，NHK高層表示前幾年其實很擔心OTT進入市場會造成影響，但結果發現競爭並不明顯。

原因在於NHK與日本無線放送台有許多優質內容，對於日本民眾而言並不會覺得非得要選擇OTT收看，同時像Netflix等OTT服務也需要額外付費，因此除了年輕族群有稍微影響外，日本整體的收視習慣並沒有太大改變，依舊有很多民眾選擇電視收看。顯示儘管可以透過機上盒、電腦、平板或是手機連網收看的OTT影音服務，要獲得觀眾青睞內容依舊是最重要的部分。

此外在4K與8K影音方面，日本總務省指出2020年將以4K/8K實況轉播東京奧運，並預估日本一半以上的家庭將可以享受4K/8K的節目，而NHK更將作為引領業界前進的關鍵角色，以優質內容節目帶度4K與8K影音服務的普及。