世大運餐服分享 高職生發現「這個」國情差異

國立水里商工學生參與世大運餐服工作，閉幕前學生大合照，為難得的經驗留下紀錄。（國立水里商工提供）

2017-09-07 18:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕2017台北世大運日前風光落幕，其中國立水里商工（簡稱水商）提供眾多國內、外選手飲食服務，且是餐服團隊裡高職生主力，近日開學後學生返校分享心得，除對外籍主管身體力行的管理方式感到佩服，也對外國選手熱情有禮留下深刻印象，但在餐具自助收拾上，認為台灣選手比較主動，應和國情不同有關。

此次帶隊北上的水商觀光科主任吳敏蕙表示，早在世大運選手村餐飲服務試營運階段，當時在龐大的餐服團隊中，就有大學生工作時常「狀況外」，最後因工作不夠投入而被開除，讓學生領教到職場的震撼教育。

之後學生服務時都是戰戰兢兢，並憑著平時扎實的訓練，以及認真的態度，不僅校內參與服務的108人全都堅守崗位到世大運閉幕，也獲得負責餐飲服務的外商公司讚賞，期間就連台北市長柯文哲也到場鼓勵學生，感謝大家的付出，而學生親眼見到柯P本尊則是超興奮，並稱讚他親切、沒架子。

學生則說，外籍主管待人非常友善，如發現需要協助或指導，都會親身示範帶著做，一點也沒有主管的姿態，而此次在世大運服務雖然有點像打工，但外商公司對他們卻很重視，比如在清運廚餘時，若發現廚餘桶超過1人可承受的重量，就會主動退回，甚至親自舀出廚餘，並要求工作人員存放時不得超重，都讓人見識到外籍主管身體力行與一視同仁的工作態度。

此外，學生在受到外商公司的產業刺激後，也建議學弟妹並自勉，若要在觀光餐飲產業中有一番揮灑空間，就必須學好外文，日後要加強對話與專業詞彙，畢業後才能保有職場競爭力。