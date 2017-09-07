政大新校歌去黨國化 「吾黨」改「我們」

政治大學今天校務會議正式通過，提出新的校歌歌詞，如把｢建設中華民國」改為「維護自由人權」等，但考量校友感受，未來將讓新舊兩種版本並行。（圖取自網路）

2017-09-07 12:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學校歌因有「吾黨」、「三民主義」等詞彙，多年前就被認定黨國意識太深，不符社會脈動潮流，去年經師生抗爭並啟動修正程序，今天校務會議正式通過修正案，拿掉不妥詞彙，改為「維護自由人權」，將新舊版本並行，供後世傳唱。

政大早年為中央黨務學校，首任校長為前總統蔣介石，並在國民黨執政時代，創作校歌，內容包含「吾黨」、「三民主義」、「建設中華民國」等黨國主義及革命思維，但歷經數十年寒暑，現代的師生認為不符社會潮流，興起修改校歌運動。

政大校歌在93年曾歷經9次校務會議討論，但最終闖關失敗未修訂，但因校歌是政大新生參加全校合唱團比賽時的指定曲，前年起再度討論修訂，「政大野火陣線」在校內連署廢校歌，並有部分科系發動「罷唱」，最後校歌討論在去年正式付委，成立檢討委員會，上網徵詢意見，今年也召開多次校務會議，正式提案討論，今天總算通過新校歌方案。

今日校務會議中，校歌歌詞被一句句提出修正及表決，如「革命建設」改「革新建設」；「命令貫徹」改「理念貫徹」；「實踐三民主義」改「實踐民主法治」；「建設中華民國」改「維護自由人權」；「吾黨」改「我們」等。

最後經由校務會議代表逐句表決下，新校歌版本全數通過，但為了考量喜愛舊校歌的師生及校友等，未來校歌將採取「新舊並行」方式，師生可選擇喜愛的版本進行傳唱。