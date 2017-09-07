籲前瞻做這件事... 吳德榮：影響力會比福衛大！

谷超已減弱為熱帶性低氣壓。（圖擷自中央氣象局）

2017-09-07 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕谷超颱風警報上午才發布，今天凌晨2點半就解除，氣象專家吳德榮在專欄上質疑「谷超真的是颱風嗎？」並呼籲政府在前瞻計畫編列經費，建立台灣觀測颱風的飛機，對台灣預報作業的影響可能比福衛5號、7號還大。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，昨天上午日本「地區颱風作業中心」（RSMC）將位於巴士海峽的熱低壓命名為「谷超」後，西北太平洋部分作業作中心也以最弱的「輕颱」（中心平均風速18米/秒）跟進，但美軍JTWC、香港天文台則不認同，昨晚8時北京氣象局也退岀。我國中央氣象局則依照「警報發布辦法」也只好走一趟颱風警報的流程。

吳德榮認為，會造成各國不同情況，是因為因為西北太平洋沒有真正的氣象觀測飛機，可以完整觀測其結構、強度，僅有衛星雲圖能研判，因此各國皆使用「Dvorak估計法」，但此方法很主觀且會因人而異，遇上高低層分離的谷超，各國在不同的時間、定岀各種不同的結果不足為奇，但實際情況可能永遠沒有答案。

他向政府呼籲，前瞻計畫可編列經費，建立台灣觀測颱風的飛機，對我國颱風預報作業會有「立竿見影」的影響，影響性比福衛5號、7號還大，能讓颱風現況更明確，資料進超級電腦運算將來的變化，也會比目前缺乏關鍵資料的狀況下大幅提升。