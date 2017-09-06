父母是醫生很爽嗎？ 這故事讓網友說「你爸爸是仁醫啊」

2017-09-06 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕「父母是醫生的小孩是不是很爽？」PTT有個網友發問，說他覺得，如果有家長是醫生世家或是工程師之類的話，會不會有很多人脈可以運用、從小得到最好的栽培呢？有網友以身為醫生的兒子回應，訴說爸爸的故事，讓許多網友盛讚「你爸爸是仁醫啊」！

那名網友在PTT回文表示，他們家可能是那種「極少數的極少數」，在全民健保實施前的民國70年代，看病的價格都是隨診所自己喊的，看醫生花500元拿藥或是花1000元打個針是很正常的事情；而實際上很多病都是感冒發燒之類的小病，並不會有特效藥，所以那時的醫生錢很好賺。

但這名網友說他爸爸不一樣，看診不胡亂開藥，絕不用有「美國仙丹」之稱的類固醇；小病的話，也只說「回去多喝水多休息」，結果被一些認為看病就要吃藥、一針打下去馬上退燒的病人嫌，還被罵是庸醫。

也因為網友爸爸覺得收錢不好意思，所以收錢都收不多，夠用就好，從50元、80元、最多就收到120元為止，這還是含拿藥的價錢。所以家境也常是家徒四壁的狀態，讓網友媽相當崩潰，因為這跟一般有貴婦形象的醫師娘相差十萬八千里。

從小他們家也是四處租屋，直到網友上高中後終於買了房子才定居下來，但是診所店面還是只能用租的；直到農保與公保，再到全民健保開始實施後，家中經濟才逐漸穩定下來，網友爸爸也才買下自有的診所。

但是因為現在病人喜歡往醫院跑，網友爸年紀也大了，所就進入半退休狀態；不過這位網友也慶幸，至少沒有留下債務，他也應該是台灣醫生小孩中唯一的例外。

不過其他網友卻相當推崇網友爸的仁心仁術，認為這才是真正的仁醫，「您的父親非常令人敬佩」、「我沒給你爸看過，但感謝他救人，並且終貫徹自己的意志 」、「我只知道以前濫用真的很嚴重，大家都愛一針見效」、「你爸爸給你的，是這世界上最高等的品德教育」。