花嶼漁具倉庫落成 縣長允諾每週增加一次貨物專船

2017-09-06 18:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在台灣國土最西端的花嶼離島，今日漁具倉庫落成啟用典禮，澎湖縣長陳光復專船前往參加剪綵，並與花嶼村民舉行座談會，傾聽村民的心聲，對於三級離島交通不便及貨物運輸問題，允諾每個星期增加一次貨船解決問題。

花嶼村民主要以漁業為生，長久以來缺少一座新穎的漁具倉庫方便漁民作業，縣府為充實花嶼漁業公共設施，耗資新台幣1031萬新建漁具倉庫，105年10月10日動工，花費不到一年時間提前完工啟用，未來將提供花嶼村民漁具整修儲存處所。

除剪綵外，陳光復表示，對於花嶼的民生、經濟、基礎建設，舉凡水、電、交通、醫療、教育等，縣府會快馬加鞭，盡量協助解決居民的不便。因此一行人在花嶼社區暨漁民活動中心與村民座談，與會村民一致反應三級離島地區交通不便，除交通船外，僅能仰賴民間漁船搭載村民和物資，但現今交通船一週只開3天，剩下4天無船可搭，漁船對於載人和貨物又嚴格限制，實在多有無奈。

陳光復表示，他能體會居民在交通上的不便，雖然如此，法令的規定仍要遵守，現今修法才是根本解決之道，中央最近也會召開協調會，請民眾給予時間，縣府、鄉公所、立委會盡全力，讓居民有個安全、方便的交通；會中他送給花嶼鄉親一個大禮，允諾增加每週一次的載貨專船，讓瓦斯和民生物資不再受限交通船、民間漁船的載運，也請議會給予支持。