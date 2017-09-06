7天內連開威力彩、大樂透頭獎 民俗專家：彰市最近會再開

彰化市合億商行昨晚開出大樂透頭獎，店家放鞭炮慶祝。（記者湯世名攝）

2017-09-06 11:25

〔記者湯世名／彰化報導〕全市大瘋狂！彰化市在7天內接連開出威力彩、大樂透頭獎，獎金分別高達12.37億元與2.67億元，且都是1注獨得，讓全市陷入瘋狂狀態，不少街坊鄰居、上班族集資包牌，就連彰化市長邱建富在接連上門張貼紅榜道賀之餘，也搶買威力彩券與大樂透彩券搏手氣，民俗專家更預測「最近彰化市還會再開出大獎！」更讓大家抱持無窮希望。

邱建富今天到昨晚開出大樂透頭彩的彰化市自強南路合億商行張貼紅榜道賀，並燃放鞭炮慶祝，不少民眾上門買彩券試手氣。邱建富說，上月31日威力彩頭獎在連續摃龜27期之後，終於在彰化市曉陽路的「發發發允得商行」開出，頭獎獎金高達12.37億元，且是1注獨得，沒想到才短短7天內，昨晚大樂透開獎，頭獎2.67億元再度於彰化市開出，且又是1人獨得，實在太罕見了。有民眾誇讚說，彰化市長是邱建富，真是名副其實為市民「建」立財「富」。

邱建富並說，上回是威力彩，這回是大樂透，彰化市真是福地，他這兩次也都買了彩券試手氣，希望財神爺能降臨。

「發發發允得商行」業者在開獎前，請來一尊財神爺在店內坐鎮，結果開出威力彩頭獎，「合億商行」在開出大樂透頭獎前，也有一名民眾帶著寵物狗上門，象徵是「狗來富」，不少民眾也在四處上門買彩券之餘，仔細瞧瞧店內是否有擺設吉祥物。

民俗專家蒲慶峰則說，目前偏財運落在彰化市，因此他預測最近彰化市還會再開大獎，大家拭目以待。