來當不「塑」之客！台中餐廳、夜市 自備餐具享優惠

2017-09-05 19:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵民眾當不「塑」之客！台中市環保局號召425家餐廳或夜市攤商加入「餐餐具到好餐廳」，民眾自備碗盤或杯子等餐具用餐，就可享最高9折折價，甚至帶碗吃冰、吃豆花可折價5元等優惠，鼓勵民眾響應環保，少用免洗或塑膠餐具。

環保局說，民眾外食情況普遍，餐飲業者多提供一次性免洗餐具，造成廢棄物處理量大增，焚化爐壽命減短，更會造成環境破壞。

為了減少免洗餐具使用量，環保局廣邀餐飲業加入「餐餐具到好餐廳」行列，民眾自備餐具到餐餐具到好餐廳用餐，由業者提供包括折扣、現金回饋、集點優惠及餐點加量等好康優惠，包括有火鍋店、日式料理、麵館或冰品店響應。

除一般店面餐飲業，環保局也針對知名商圈及夜市等美食陣地宣導，包括大甲觀光商圈、逢甲商圈、一中商圈及龍富夜市、環中夜市、八方夜市及旱溪夜市都有攤商響應，目前全市共425家「餐餐具到好餐廳」。

環保局說，目前法令並未禁止業者提供免洗餐具，參與業者都是自發性「讓利」給消費者，響應環保消費，只要業者申請加入，環局會提供店家標章張貼在店內，讓消費者清楚優惠情況。

環保局說，業者提供的優惠包括自備碗、盤、餐盒用餐，就可享有9折到不等的現金折價；也有冰品業者只要消費者自備碗吃冰或豆花，就可折價5元。其餘另有自備餐具加送小菜、湯品、甜點、冰淇淋或餐點加量不加價的優惠；或是自備杯子喝飲料可享折價或集點送餐點等。

夜市攤商雖薄利多銷，仍有業者大方釋出烤玉米自備碗來裝折價5元優惠，或滿百折5元等現金回饋共襄盛舉，為環保略盡心力，也盼消費者改變消費行為。餐廳名單及優惠訊息，可上台中市環保局資源回收網https://goo.gl/T8hZZp查詢。