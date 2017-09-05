「好膽賣皀」弦外之音 南投毛豬貨源無虞

2017-09-05 11:13

〔記者謝介裕／南投報導〕今天是一年一度中元節，南投縣農產運銷公司祭出貼心服務措施，克服豬隻下痢疫情、假疫苗等問題，在全台豬隻貨源出現短缺之虞，仍能穩定供應全縣所需肉品，如同該公司甫獲選台灣百大伴手禮「好膽『賣皂』」產品蘊涵之雙關語，讓縣民的心「嘜走」，免除買不到豬肉的疑慮。

南投縣農產運銷公司是縣府唯一生產單位，也是縣內僅有的豬隻交易場所，在豬隻爆發下痢疫情及假疫苗雙重衝擊下，使得全台豬隻貨源更加不足，各縣市紛紛掀起豬隻爭奪戰，農產運銷公司也不例外，使出渾身解數爭取其他縣市養豬戶前來交易。

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖表示，該公司緊鄰國道3號名間交流道，便利的交通也成為該公司爭取養豬戶前來交易的重要籌碼，加上祭出各項貼心服務措施，除提供載豬車輛清洗服務以外，農特產中心還有肉乾、咖啡、茶葉等產品提供養豬戶品嚐，使得目前的客戶涵蓋彰化、雲林、台中及嘉義等鄰近縣市。

在此前提下，中元節期間，雖是肉品消費高峰期，但南投縣農產運銷公司非但未受影響，甚至還可調整供應量，平時每天毛豬交易量約900頭，近1週來，最多1天曾增至1300百頭，以滿足民眾需求。

值得一提的是，豬膽汁過去常被老一輩作為護髮之用，惟在毛豬電宰後，膽囊就被當成廢棄物丟掉，農產運銷公司覺得相當可惜，遂以毛豬膽汁結合乳木果油研發出「好膽賣皂」新產品，日前參加台灣商業總會舉辦的2017年台灣伴手禮甄選，便獲選「台灣百大伴手禮」的殊榮，令公司人員欣喜不已，也為多角化經營再往前推進一大步。

至於「好膽賣皂」是何意?農產運銷公司總經理盧成霖說，這是雙關語，台語就是「好膽嘜走一，代表對自家產品的自信，誠如此次中元節公司也兌現肉品供應無虞的承諾一樣相信以生物科技讓古法創新的「好膽賣皂」產品，必能讓各界耳目一新。