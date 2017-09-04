衛武營藝術季推好戲 國寶廖瓊枝南台首演「凍水牡丹」

台灣國寶廖瓊枝（左）率嫡傳接班人張孟逸演出經典樂劇「凍水牡丹」。（記者張忠義攝）

2017-09-04 20:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2017年衛武營藝術季將於10月27日登場，為期1個月推出74場好戲，台灣國寶廖瓊枝將南台灣首演「凍水牡丹」，與台灣國樂團攜手再創高峰，今年更由法國知名西波克等國際馬戲團隊等，帶來超強的馬戲表演。

衛武營國家藝術文化中心今年擴大舉辦衛武營藝術季，開幕鉅作由日本維新派劇團帶來最後公演「AMAHARA當台灣灰牛拉背時」，以亞洲群島移民及漂流為主題，在衛武營草地搭建長60公尺、寬22公尺、高7公尺的巨大船型實境舞台，面朝高雄地標85大樓，在黃昏時刻帶領觀眾見證歷史。

台灣人間國寶廖瓊枝睽違10年，她帶領率嫡傳接班人張孟逸，將與台灣國樂團聯手經典樂劇「凍水牡丹」，內容描述她與母親的故事，今粉墨登場演出，談及母親一度眼眶泛紅，全劇以歌仔戲為基礎，運用戲曲、戲劇、國樂、舞蹈及創作曲目，透過說書、道白、戲中戲與歌唱，娓娓道出生命的百轉千迴與一身絕藝。

準藝術總監簡文彬感謝廖瓊枝在藝術上的傳承，詢問她對衛武營的期許，廖瓊枝笑說，衛武營雪白建築就像傳說中天宮，在裡面表演好像仙女一樣，未來啟用後一定要來演出，同步宣告衛武營識別系統（LOGO）正式啟用，今年活動希望囊括不同類型的藝術，並努力在傳統經典到創新新銳的深度上發展。

衛武營表示，今年更延續去年大受好評的馬戲演出，除了台灣優異馬戲團隊，來自法國、英國、美國、西班牙、葡萄牙等5國的國際馬戲團，如巡演20國的法國知名西波克馬戲樂團等，為南台灣民眾帶來驚喜演出，讓民眾看個過癮。

另今年亞洲第一位登上「Aerowaves歐陸年輕編舞家網絡平台Aerowaves Spring Forward」劉冠詳將照顧癌末母親的記憶，化為錐心療傷與探問生死的現代舞作「我知道的太多了」，今年榮獲金曲獎演奏類最佳專輯製作人李欣芸帶來「心情電影院」，歡迎民眾共襄盛舉。