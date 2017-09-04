酒店妹遭性侵羅生門 遭控朱律師電話區域碼證實在國外

2017-09-04 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕酒店妹遭富商與2名律師輪流性侵案在昨日傳開後，引起一片譁然，遭網友Jason Wu指控趁被害人意識不清輪姦對方的呂姓律師，今日在記者會上澄清事件全是「虛構」，對方主要是為了製造網路霸凌打壓黃男，他與朱姓律師因為協助處理案件，對方認為「律師身分爆點比較大」才扯出這麼一個謊。而經過比對，朱律師的電話區域碼也證實在國外。

律師發聲明後刪文、關臉書 遭疑不合理

但有網友覺得朱律師在個人臉書發聲明後，不到15分鐘的時間就刪文並關閉臉書，認為這對一個清白的人而言並不尋常，也有網友指出，台灣什麼不多，監視器最多，比對一下被指控的對象當天去哪了不就能真相大白。整起事件雙方各說各話，讓民眾是霧裡看花，十分好奇事件的真相到底為合。

昨天網友Jason Wu在臉書爆料公社指控，一名黃姓富商與呂姓、朱姓律師，涉嫌將一名酒店妹灌醉再載去旅館輪姦。黃姓富商昨天透過鄧姓友人去派出所對Jason提告，遭指名涉案的呂姓、朱姓律師也先後否認。

呂姓律師在記者會上自清外，朱姓律師也出示機票、護照等照片當證據，指出他上個月28日就出國參加婚禮，「人不在台灣如何性侵？」

據《聯合報》報導，依據朱姓律師的電話號碼區域顯示，證實朱律師人的確在國外，本人也表示最快會在周四向大家澄清整起事件。