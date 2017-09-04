中秋國慶疏運，高鐵9月6日零時開放購票（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-09-04 10:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年中秋節（10月4日）鄰近國慶日4天連續假期（10月7至10日），台灣高鐵表示，為方便旅客彈性規劃行程，自10月3日至10月11日，規劃為期9天的「中秋暨國慶疏運」，期間加開194班次列車（南下95班、北上99班），總計提供1390班次列車的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。旅客可自9月6日凌晨零時起，一次預購「中秋暨國慶疏運」期間的去回程車票。

台灣高鐵這次為中秋返鄉及國慶出遊的旅客，規劃656班次列車適用「早鳥優惠」，佔「中秋暨國慶疏運」期間總班次逾47%，旅客於乘車日前5天至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

台灣高鐵表示，疏運期間也提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。歡迎旅客趁著初秋舒適涼爽的季節，「搭高鐵．過中秋．迎國慶」，利用難得的連續假期，規劃一趟輕鬆、超值的高鐵假期。

「中秋暨國慶疏運」期間，各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。疏運期間適用「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案。至於「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵提醒旅客，中秋節及國慶連續假期購票及乘車人潮眾多，可預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。