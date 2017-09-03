不是復康也優惠 桃、嘉明年試辦無障礙小客車

2017-09-03 22:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕身心障礙者未來不只搭復康巴士有優惠，連搭乘一般計程車、租賃車都有補助。交通部運輸研究所明年2月起將與桃園市、嘉義市合作，試辦多元預約式無障礙小客車，希望建立特約制度，讓身障者隨時隨地一通電話或使用APP就有方便的運輸服務，且與復康巴士一樣都能享受車資優惠。

民國120年台灣老年人口將逼近總人口的25%，邁入超高齡社會，失能人口也可能大幅增加，就醫、復健等交通需求也同時增加。運研所表示，未來多元無障礙小客車服務應組成無障礙特約車隊，就像健保特約診所一樣，只要符合資格的身障者搭車，就可獲得車資補助；一般民眾也能自費預約乘車，讓車隊營運更有效率。

無障礙小客車車型並不限制一定要具備無障礙設備，像視障者也可搭乘一般轎車，並不需要具備無障礙設備的車輛；但要加入特約制度一定要是合法業者。對於現行醫療機構、身心障礙福利機構、財團法人等可以經營復康巴士的單位，未來若要投入無障礙小客車運輸服務，也會在公路法、汽車運輸業管理規則尋求法規鬆綁可能性。

收費方面目前打算採級距收費制度，運研所表示，會就個別縣市復康巴士評暈搭乘里程跟費用去制定，假設桃園市平均搭乘是六公里，就會設計6公里以內固定金額，6至10公里增加多少金額等，可因地制宜。運研所說推這個系統主要為整合運輸能量，希望能讓供給不要遠低於需求，讓身障者外出搭車可以隨叫隨搭。

車輛數還不足以讓身障者可以隨叫隨搭的情況下，中華大學運管系副教授林祥生表示，系統建立初期仍應將人跟車做分類，讓身障者可優先叫具無障礙設備車輛，視障與聾啞者可叫一般車輛，普通民眾則只能叫一般車輛，讓各種需求的人都有車可搭。