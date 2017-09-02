世大運奪雙銀 韻律體操團隊卻要解散

台灣韻律體操隊在台北世大運，勇奪團體全能銀牌與團體3球2繩銀牌，但這支隊伍卻將要解散。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-02 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運台灣韻律體操隊表現傑出，在強敵環伺下勇奪團體全能銀牌與團體3球2繩銀牌，是台灣韻律體操難得的佳績。但這個「雙銀」體操團隊卻在世大運結束後面臨解散。

韻律體操選手出身、現任韻律體操教練的朱巧柔，在《關鍵評論網》撰文表示，在世大運發光發熱的那一刻，她們等了30年之久。因為韻律體操於台灣發展30年來，幾乎沒有受到關注。而這次韻律體操團隊不僅擺脫東方選手的弱勢所在，還逆襲俄羅斯、日本等強國，拿下驚艷全場的成績。

然而，這支優美身段的隊伍，卻隨著世大運的閉幕面臨解散，因為除了18歲與20歲的選手之外，其餘4人都來到了退役年齡。除此之外，朱巧柔坦言，除了年齡與傷病之外，韻律體操團隊最大的難處在於組訓的困難，以及選手對未來充滿迷茫，許多選手只能選擇投入職場。

PTT對此也掀起討論，有人懷疑解散的主要原因，是沒有完整的培訓計畫；有人則感嘆韻律選手的運動生涯真的很短，黃金期在15到18歲左右；1名網友則認為，可能是沒有資金支援，選手們總不能沒飯吃僅靠興趣就活下去。