保健》肥胖跟疲勞可能導致發炎 這些營養素補一下吧！

2017-09-01 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕發炎容易導致肥胖，身體一旦發炎，可能導致肝炎、肺炎、神經炎、腎臟炎、自體免疫疾病、關節炎、糖尿病與心血管疾病，而肥胖與疲勞可能就是發炎原兇；但什麼是發炎？為什麼身體會發炎？又有哪些營養素可抵抗發炎呢？

《華人健康網》報導，營養師尤偉銘表示，現代人很多因處在長期壓力情況下靠暴飲暴食來紓壓，或是因三餐不正常而只吃簡單的高熱量的澱粉、高油或含糖飲料，導致攝取熱量過高，但是營養素卻嚴重不均，導致身體疲勞沒精神，出現代謝異常導致身體發炎。

發炎是一種生理反應，好發在生病、受傷、疲勞、壓力大、代謝異常與噁心想吐等情況，身體並不會無故就發炎；但如果長期反覆出現發炎症狀，好了不久又復發的話，就要注意可能是身體的代謝出了問題，可能是脂肪細胞造成發炎、高血糖或高血壓的慢性疾病造成組織發炎反應，也可能是身體某部位受到損傷或受到病毒、細菌感染。

為什麼肥胖、疲勞會與發炎有關？肥胖的脂肪細胞因為會分泌細胞介質，促使身體發炎；而疲勞感的主要原因是長期精神壓力大、睡眠不足或是營養攝取不足，這時身體已有輕微的發炎反應，免疫力會下降，導致身體容易生病。

尤偉銘說，針對這些情況，可以適量的攝取抗發炎的營養素，分別是Omega-3脂肪酸、植化素、維生素C、益菌生物質等；Omega-3脂肪酸可保持血管的彈性並降低三酸甘油酯與膽固醇，可從常見的秋刀魚或鯖魚取得。

植化素則為包括類胡蘿蔔素、類黃酮素等存在於不同顏色的各種蔬果中，具有調節生理機能、增強免疫系統與保護細胞組織的功能；維生素C可清除造成發炎的自由基，也可修復身體受損組織的作用，可從柑橘類的水果攝取；而存在於腸道的益菌也有助於身體抑制發炎跟過敏反應，可從菇類、藻類或蔬菜中取得。

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