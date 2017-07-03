夜間護蟹 他們意外發現台江新紀錄種

台江國家公園新紀錄種─凹足陸寄居蟹。（張原謀提供）

2017-07-03 21:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園又多一種新紀錄種─凹足陸寄居蟹！護蟹團體最近在台南市城西防風林附近海堤進行護蟹行動，在防風林記錄到一隻凹足陸寄居蟹，經學者專家證實為台江國家公園的新紀錄種，也彰顯城西防風林生態之多樣性。

凹足陸寄居蟹廣泛分佈於印度洋與太平洋地區，棲息於較靠近內陸的樹林地區，通常寄居在非洲大蝸牛殼裡，為雜食性，以果實為主，除繁殖期外，較少現蹤。

環保署雲嘉南區環境教育區域中心目前正在城西防風林一帶展開護蟹行動，由南大生態系主任張原謀帶領，與台江國家公園管理處共同執行調查，他們於上個月在防風林紀錄到一隻凹足陸寄居蟹。張原謀表示，截至目前就只看到這一隻，也是台江的新紀錄種。

專研陸寄居蟹的台大森林系博士生許嘉軒表示，凹足的最大族群是在高雄柴山，其他地區有零星分佈。過去學界認牠為與藍紫陸寄居蟹是同一種，2016年後有論文提出兩者確實不同，護蟹志工這次也只看到一次。

成大教授邱郁文與台管處官員也證實過去台江國家公園並未就陸寄居蟹進行有系統的調查，藍紫陸寄居蟹過去在台江有紀錄過，而凹足在被視為與藍紫為不同種後，這次的發現應視為是台江的新紀錄種。

邱郁文表示，凹足在柴山、四重溪有較穩定的族群，這次在城西防風林發現，足以顯示城西防風林的生物多樣性，是台江相當珍貴的寶地。