前瞻軌道建設 環團憂心拼湊而成、前瞻性不足

2017-07-03 19:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕前瞻建設計畫中軌道建設為最大宗，也最引發外界討論，今台灣環境保護聯盟發表聲明指出，不反對前瞻建設，反而支持軌道建設，但憂心沒有經過整體規劃，林林總總的各條軌道只是拼湊而成，恐有「前瞻性不足」的問題。因此建議政府必須注意歸軌道計畫永續性、如何與大眾運輸搭配、檢討整體運輸政策、建立國內潔淨交通工具產業等問題。

台灣環境保護聯盟副會長劉志堅說，預算規模達4241億，38個計畫橫跨各種軌道，但看起來只是未執行計畫的綜合大成，非常擔心是未經整體規劃下雜項拼湊而成，前瞻性不足。他並強調支持軌道建設的立場，但是否扣緊整體路網規劃、環境影響、工程技術，以及土地取得議題，都不應該被忽略。

劉志堅建議，應該逐線檢討是否可永續營運，且必須重視加強既有的公車系統之便捷性，使其搭配軌道路線形成一個「面」的運輸服務網絡，進而重新檢討整體交通運輸政策，包括如何抑低汽機車數量、改變用路人習性，以及改變以汽車為主的交通土木建設等。

除此之外，劉志堅也說，可趁此投資、建設的機會，同時培養、建立國內交通建設工程、車輛打造、淨潔車輛開發、及交通系統營運之相關產業，以及淨潔交通運具/系統。他並點名與花東有關的軌道計畫，應該加速執行，包括票務系統、雙軌電氣化等等。