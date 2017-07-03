新住民二代導覽月世界 移民署長說讚

田寮區新興國小新住民二代學子高詠棋（左），以媽媽的母語越南話，向移民署長何榮村（右）導覽介紹月世界。（記者蘇福男攝）

2017-07-03 22:38

〔記者蘇福男／田寮報導〕高雄市田寮區新興國小新住民二代學子高詠棋，以媽媽的母語越南話導覽月世界，成為移民署第3屆新住民二代「築夢計畫」得主；移民署長何榮村今天專程南下高雄田寮，聆聽高詠棋等新住民二代導覽台灣故鄉。

何榮村說，高詠棋在築夢計畫以堅毅的文筆寫下「我以田寮人為傲」，並邀請他7月暑假來田寮，她將導覽介紹月世界，文字令人感動，因此促成他這趟田寮之行，田寮區長王昌文、新興國小校長劉瑞政、月世界人文協會理事長蘇禹銘等人到校表示歡迎。

劉瑞政指出，新興國小是一所僅有35名學生的偏遠小校，其中，3分之1為新住民家庭，有半數屬弱勢家庭，詠棋的爸爸在墓園工作收入有限，媽媽來自越南貧苦家庭，但詠棋仍專注於各項學習，志願擔任月世界越語導覽小尖兵，自我挑戰將月世界帶回越南與外婆分享。

何榮村說，新住民發展基金共有4個計畫，高詠棋同學獲得其中築夢計畫、新住民及其二代海外培力計畫補助，下週將陪同爸媽回越南阿嬤家，向越南親戚介紹台灣和月世界。

今天除高詠棋以中、台、越語導覽月世界外，越南新住民二代的潘皇紀，也以中、台、越語介紹田寮土雞料理，陳銀君則介紹田寮農特產，3人活潑的導覽內容，讓何榮村讚不絕口。

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