鞋子太多擺不下 研究生發明收納櫃在美匹茲堡摘金

正修研究生以摩天輪原理創作「高處容易拿取旋轉收納櫃」，在美匹茲堡發明展摘金。（記者洪臣宏攝）

2017-07-03 23:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科技大學經營管理研究所一群女生，為解決鞋子太多鞋櫃擺不下困擾，利用摩天輪原理，創作出「高處容易拿取旋轉收納櫃」，一舉在美國匹茲堡國際發明展摘金。

經營所3年級研究生柯茹庭說，大多數女生喜歡買鞋，鞋櫃尺寸也只到肩膀高度，常為擺不下那麼多鞋子煩惱。老師周秀蓉及學生柯茹庭、陳佩琪、魏詩蓉、何佳紋等多位研究生開始集思廣益，想解決收納問題。

一開始並不順遂，常會遭遇油壓桿、軸承旋轉鐵桿等工科技術，或有五金零件無法組裝結合困擾，後來找到建築系畢業的林易則跨刀相助，不斷嘗試才完成實體製作。

該項創作利用摩天輪原理，透過轉盤讓收納箱可以旋轉轉向，方便取得物品。柯茹庭說，過程中門窗廠商提供許多不同種類五金及軸承桿供實驗，才得以解收納的煩惱。

周秀蓉說，除鞋櫃外，也可當作季節交換的衣物收拾櫃、大型櫃、紅酒展示櫃、廚具櫃等，該項發明已獲專利。

正修科大老師群在「2017第32屆美國匹茲堡國際發明展」大有斬獲，金牌作品還有資管系李春雄的智慧型搜尋桌球的掃球機器人，銀牌創作則有李俊德的多功能紫光燈滅菌收納砧板、企管系胡琬珮的多功能共用運動器材及電子系陳進祥的具有介電層的紫外光檢測器。