即起觀察重機行為1年 交部：最快明年10月試辦上國道

2017-07-03 16:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大型重機騎士爭取道路平權，今天上午赴交通部開會協商，下午約1點左右結束閉門會議。交通部次長祈文中今天表示，開放500cc以上大型重機行駛國道議題，已獲各界高度共識，初步規劃就安全、行為及秩序3項指標觀察，評估路段為國3甲及台64線，並納入小型車等對象，進行為期1年的觀察期，每季檢核1次，觀察期結束後會再花3個月評估是否達標，討論開放路段等，最快明年10月可試辦重機上國道路段。

祈文中表示，會議中各界代表對於試辦期間及指標項目都未表達反對意見，因此

會議中決議將成立檢核專案小組，會再針對評估指標項目、觀察路段及試辦期長短進行滾動式檢討，進行一整年的觀察，以7月1日至明年6月30日為週期，將由高公局定期抽查沿線監視錄影設備，定期每季檢核1次，檢核結果將於公共平台揭露給社會大眾檢視。

路政司說明，安全指標為第1當事人的A1、A2交通事故件數/延車公里，秩序指標則是交通違規舉發案件/延車公里，行為指標則是抽查違規行為（如鑽車縫、同車道併駛、違規使用路肩、未依規定變換車道）的件數/延車公里。路政司表示，門檻也會在檢核小組討論項目中。

祈文中表示，大型重機團體過去認為措施遲未實施，是行政單位怠惰執行，但是國道是公共財，制定公共政策也要顧及公共利益，也就是整體行車安全，高公局過去的問卷調查顯示，仍有相當多用路人對重機上國道有疑慮，「若政策要繼續往下走就必須做更多功課。」

祈文中說，交通部曾觀察台三線重機行為，雖該路段重機數量不多，但仍有公共運輸業者反映，經常被重機車隊突如其來變換車道的行為嚇到，且同車道併行及未保持安全車距的行為都有。

祈文中認為，要讓社會大眾接受度提高，一定要多加宣導；未來將督同高公局、公路總局及相關單位共同推動，包括檢視重機騎乘環境，加強教育用路人駕駛行為相關規範，納入駕訓班或到安監理教材內容，透過宣導告訴每個用路人彼此尊重路權，同時協請內政部加強執法及違規行為取締，從工程、教育及執法等面向完備大型重機行駛國道條件，盡量減少可能發生的安全疑慮。