來頭城「打鐵」 音浪頭城7日登場 9日玖壹壹壓軸

2017音浪頭城7月7日開跑，「跨院樂團」現身記者會現場為活動暖身。（記者張議晨攝）

2017-07-03 17:10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕陽光沙灘音樂還有比基尼！2017音浪頭城將於7月7日起，一連3天於頭城烏石港港澳沙灘引爆熱潮，除白天有極限運動表演賽外，接連3晚還有藝人接力演唱，從白天到晚上，要讓頭城沙灘樂到翻。

今年音浪頭城由陳勢安及跨院樂團擔任晚會代言人，3日活動搭配今年「極限」主題，依序在外澳沙灘展開。陳勢安說，這是他首次以「歌手」身分在沙灘唱歌，當天會配合夏天、海灘，準備節奏較快的歌曲，從第一首一路嗨到最後一首，歡迎大家到沙灘「一起嗨」。

音浪頭城首晚活動將由草屯囝仔、逆流音樂、陳彥允及MP魔幻力量前鼓手鼓鼓登台。8日則邀畢書盡、愷樂、八三夭、田亞霍、朱俐靜、跨院樂團接力演唱；9日壓軸活動則邀請玖壹壹、陳勢安、沈懿、MP魔幻力量前主唱嘎嗄、TITAN、孟慶而，為3天活動畫下完美句點。

頭城鎮長曹乾舜表示，今年除「音浪晚會」外，還規劃6項系列活動，包括亞洲沙灘極限運動邀請賽、MADSTREET饒舌高峰會、網紅製造「夢幻之星」大PK、名模星任務、94I音浪沙灘路跑、夏日DJ徵選賽等。另外，每場次活動開場前都會先播放5分鐘海洋環保影片，盼喚醒年輕人環保意識，讓娛樂更具教育意義。