疫病》腸病毒連3週逾千人就診 桃市出現第1例重症個案

2017-07-03 13:28

［記者陳昀／桃園報導］天氣越來越熱，腸病毒疫情也隨之升溫，衛生局上週腸病毒門急診有1394人次就診，且已連續3周超過流行閾值990人次，桃園市也出現今年第1例重症個案，為龜山區1歲6個月男童，就醫後已經痊癒。

桃園市政府衛生局專門委員林國甯指出，今年腸病毒就診人次平均控制在每週300人以下，但近一個多月就診人次激增，從第一週的626人次、第二週的810人次，第三週的1065人次、第四週1371人次、上週1394人次，已連續三週超過流行閾值990人次。

林國甯表示，今年桃園市第一起重症個案為龜山區1歲6個月男童，男童6月11日凌晨發燒且喉嚨出現水泡，就醫後診斷為腸病毒，隔天出現疑似肌躍型抽搐及流鼻血症狀，經檢驗感染克沙奇A6病毒感染，所幸及時送醫治療，目前已康復出院。

衛生局疫調發現，該童父母都在台北市工作，基於工作方便讓病童就讀於台北市信義區某托嬰中心，該托嬰中心近期曾有幼童感染腸病毒，不排除是接觸感染。另外，衛生局6月也查獲桃園市1家托嬰中心未依規定於48小時內通報腸病毒個案，已依規定處3千元罰鍰。

衛生局強調，暑假期間托嬰中心、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教托育機構仍有許多幼童聚集，且學童參加暑期班、才藝班、夏令營等活動機會大增，提醒各機構務必落實通報及停課措施，詳情可查詢衛生局網站，或電洽衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。