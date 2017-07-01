疫病》腸病毒來了！ 衛生局通報幼兒園加強防範

預防腸病毒，幼兒園積極宣導學童常洗手。（記者陳冠備攝）

2017-07-01 17:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕進入酷暑時節，腸病毒也跟著加溫！彰化縣腸病毒門診病例6月有微幅增加的現象，其中南彰化地區幼兒園已有出現群聚感染，通報停課的情況。彰化縣衛生局表示，今年腸病毒來得晚，6月份局內接獲9處托嬰中心與幼兒園，共37起輕症通報，但並未造成擴散，已通報加強防範。

依據疾管署監測資料顯示，全國腸病毒就診人數在今年6月有衝高現象，上週急診就診人次有9045人次，距離全國預警1萬1千人次已不遠，面對疫情來勢洶洶，南彰化某國小附設幼兒園上週驚傳有6位學童感染，讓不少學童家屬擔憂疫情擴散的可能。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，往年腸病毒好發期多在3至4月，今年卻反常在6月爆發，目前統計幼兒園有31例，托嬰中心6例輕症通報，不過彰化縣因提早防疫，並未出現重症病例，幼兒園均未達停課標準，但仍有9家幼托所因有零星群聚感染情況，自主性通報停課，局裡已派員協助消毒，並要求加強防疫。

葉彥伯說，進入暑假，疫情應能逐漸減緩，不過腸病毒的傳染力極強，主要由腸胃道或呼吸道傳染，也可由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，勤洗手才是最佳的預防之道。