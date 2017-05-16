疫病》D68型腸病毒中彰偏多 注意呼吸窘迫肢體麻痺
2017-05-16 16:50
〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒進入流行季，北部新增一名重症病例，衛生局今天前進北區中華小學宣導學童正確勤洗手，醫師提醒今年不可輕忽，也要注意曾造成美國嚴重疫情的D68型（EVD68）會引起呼吸窘迫、肢體麻痺，去年有2/3病例發在台灣中部，都要警覺。
每年4至6月是腸病毒的流行季，台中榮總小兒感染科醫師陳彥伯分析今年、去年腸病毒病例，71型變少，克沙奇A和第6型、第10型、和較少見的第21型都有，5歲以下幼童仍是高風險族群，尤其D68型病例在台中、彰化偏多。
陳彥伯表示，D68型腸病毒並不常見，但會造成呼吸窘迫、神經肢體麻痺，2014年在美國嬰幼兒發生嚴重傳染，去年台灣有13名病例，2/3病例發生在中部，且以台中西南角和彰化北邊偏多，但大多是呼吸道疾病，全國首例在北部，EVD68造成急性無力肢體麻痺。
衛生局疾管科長林宛蓁指，台中腸病毒疫情目前處於低度行，上週急、門診就診人次484人，距警戒值1800人有段距離，但自2012年後尚未發生腸病毒容易重症的71型流行，今年仍須謹慎預防疫情大流行，目前正確勤洗手是預防腸病毒最有效的方法。
陳彥伯提醒，由於少子化，父母大多是新手，父母照顧小孩腸病毒的知識觀念要加強，如果小朋友嘴巴破、手掌、腳掌、膝蓋、屁股長疹子要儘速就醫，一旦持續發燒、嘔吐、意識不清或肌抽躍，可能是重症前兆警戒。
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