輕忽腸病毒 2歲童心肌炎險送命

2017-03-03

記者張議晨／台北報導

腸病毒也會引發心肌炎！

一名健康的2歲女童，因發燒1天喉嚨痛至急診報到，診斷發現咽喉已出現紅腫及數顆水泡，雖精神活力尚可，心跳速度卻呈現緩慢且不規則，進一步檢查確診為腸病毒引起的疱疹性咽峽炎合併心肌炎，緊急住院治療。

北市聯醫忠孝院區小兒科醫師吳佩圜表示，急性心肌炎是指心臟肌肉發炎，引起心律不整、心臟衰竭症狀，若未妥善處理，短時間內就會惡化，甚至有猝死的疑慮；若是猛爆性心肌炎，死亡率更可達70%。

醫師聽診發現，女童心跳每分鐘僅50至90下，低於正常人標準的100下，心電圖檢查顯示，「房室」出現「第二度莫氏I型房室傳導阻滯」，導致心臟無法順利傳遞訊號，出現急性心律不整，讓心跳聲忽快忽慢。

因腸病毒引起的急性心肌炎尚無藥物可做治療，醫師先以支持性療法治療女童，住院3天才順利退燒，1個月後再做心電圖檢查，已無心律不整等症狀出現。

吳佩圜解釋，腸病毒有60多種病毒型態，會引起多種不同症狀，嚴重時會引發急性心肌炎、腦炎、腦膜炎、急性肢體麻痺症候群、結膜炎等重症，且約有9成重症病例是發生在5歲以下幼童。

吳佩圜說，急性心肌炎常與病毒感染有關，尤其是腸病毒中的「B族克沙奇病毒」，早期症狀會出現嘔吐、臉色蒼白、心跳急促等症狀，病情進展速度極快，但因心肌炎症狀不具特異性，許多人常誤以為是一般感冒。提醒父母，應多注意孩童變化，若出現不尋常症狀，應盡早就醫。