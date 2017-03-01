疾病》兒童別大意 初春是病毒性腸胃炎好發季節
2017-03-01 13:09
〔記者王駿杰／新竹報導〕腸病毒不只會在夏天流行，冬季到初春更是好發季節，台大醫院新竹分院小兒部醫師周安國指出，兒童之間常會流行的腸病毒種類包括輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等，隨著寒假結束，病毒會趁著學生們回學校上課，持續在學校及社區流行。
周安國表示，輪狀病毒是引起嬰兒及5歲以下幼兒腹瀉、嘔吐最常見的原因；而諾羅病毒則是不分年紀大小，各個年齡層都有可能被感染到，這些病毒性的腸胃炎，常會因為人群聚集而爆發流行，包括學校、軍隊、安養機構或是餐廳、宿舍等人口密集機構。
周安國說明，病毒性腸胃炎的主要症狀是水瀉、噁心嘔吐，也可能合併頭痛、發燒、腹痛或肌肉酸痛等症狀，通常是接觸到感染源後1至3天才開始出現腸胃發炎，不舒服的症狀大多會持續3到10天。
會得到這類腸胃炎的原因，大多是接觸到病毒感染的食物或病人密切接觸，才會病從口入，讓病毒侵入到人體產生症狀，尤其嬰兒、幼童是病毒性腸胃炎的好發族群，他們本身對外界環境十分好奇，常會將周邊的物體放入嘴巴；對於衛生習慣的認知也不夠，常沒清潔雙手就以手拿取食物進食，這些都會增加「病從口入」的機會。
周安國指出，若罹患病毒性腸胃炎，應要補充因腹瀉或嘔吐流失的水分與電解質，可選用小兒口服電解液，不須稀釋直接飲用補充。不建議使用糖分含量過高、電解質又不足的運動飲料。
周安國呼籲，腹瀉期間，若持續攝取含有過多糖分與脂肪的食物，會加重腹瀉的病情，除口服電解液，還能讓兒童攝取適合他們年紀進食的穀類、米粥、瘦肉、蔬菜等，以得到適當的熱量補給；若是給予稀釋過的牛奶或奶粉，當中的熱量與電解質都不夠，長期飲用反會引起電解質不平衡的併發症，另外，喝母奶的嬰兒，並不需要因為腹瀉就馬上停止母奶的哺餵。
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