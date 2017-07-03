北上400公里要空勤救命 恆春居民盼蔡總統看見

恆春民眾北上向總統府訴求。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-07-03 11:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為了爭取空勤總隊進駐恆春半島，政務委員唐鳳上週與各部會南下恆春召開協作會議，但連署發起人許耿睿及縣議員蔣月惠，認為訴求未能完整傳達，凌晨開車400公里北上，在總統府前拉紅布條寫著「報告總統，我們準備好了」，並再次透過唐鳳表達訴求。

「希望訴求讓中央真正看見。」許耿睿及蔣月惠說，上週的協作會議，民航局代表三次以上的表態全力配合，空勤卻始終以人力及機組不足推諉，雖然衛福部改善醫療的作法值得肯定，但空勤駐點的原始目標似乎被刻意忽略。

許耿睿說，協作會議上所記錄的5+1（空勤5個駐地可在需要新駐地時考慮加入恆春機場），早上與政委唐鳳討論後，希望改為5+0.5（空勤原高雄駐地擴建棚廠計畫改為建請空勤總隊將新棚廠建於恆春，高雄保留原來三架AS-365，分支三架黑鷹到恆春）

此外，空中轉診時間計算上，日間總體計算更正為50至70分鐘，因空勤夜間前置作業所需時間較長，重新計算後白天使用空勤後送可節省更多時間，夜間使用救護車後送時間和空勤後送時間差不多，但旺季車多時，救護車肯定耗去更多時間；而恆春半島要的是急重症搶救，有停機坪的海軍總醫院也能列入考量。

許耿睿表示，上週會議後，知道唐鳳今天將與行政院長林全及部會討論，爭取空勤駐點團隊臨時決定要驅車北上，就是希望把最正確精準的訴求及數字讓中央知道，「無論是空勤駐點或是醫療改善，恆春半島居民要的只是多一個活命的機會。」