竹市寶山路變好平整 進竹科調撥車道即將啟用！

新竹市寶山路的馬路過去常被抨擊坑洞及路不平，但最近市府與科管局進行調撥車道工程，將寶山路重鋪，不少汽機車駕駛人都覺得路變平也順暢多了。（記者洪美秀攝）

2017-07-02 20:23

［記者洪美秀／新竹報導］由新竹科學園區管轄的寶山路是竹科上班族通勤使用量前1、2名的道路，過去常被抨擊道路坑洞多、路不平，新竹市府與竹科管理局為紓解寶山路的交通量，進行調撥車道建置計畫，目前已接近完工，預計2週後啟用，但不少汽機車駕駛人都感受到寶山路變平整，開車或騎機車都順暢多了。

新竹市府交通處表示，寶山路的調撥車道已接近完工，調撥時間是每週一到週五上午7時到9時的交通尖峰時段，寶山路將會把原本兩進兩出的四線道，調整為「三進一出」，即是三個車道在上班時段進園區，一個車道出園區的調撥方式，希望提升50%道路容量及1.5倍疏解率，降低通行時間、減少壅塞，若以上午尖峰1小時入區車輛約3505輛車次計算，可節省5萬分鐘的時間效益。

交通處表示，寶山路調撥車道建置計畫已投入2805萬元經費改善，從寶山路200巷到高翠路會架設調撥車道門架、車道指示燈等，高翠路到寶山路452巷也會拓寬，全路段號誌線路地下化、並已將道路鋪面刨除重鋪。

交通處表示，過去寶山路200巷到寶山路452巷路段為雙向四車道，部分路段上下坡、彎道，道路鋪面老舊，架空線路也雜亂，過去常被抨擊是進竹科最爛的一條路，但這次市府與竹科管理局都已一併改善。

交通處表示，寶山路段調撥車道建置計畫除會會在調撥路段建置調撥車道門架1座、沿途已架設車道指示燈26個、資訊可變標誌3座、監視系統7組及E-TAG偵測器8套。

同時高翠路到寶山路452巷口路段也拆除分隔島、移除植栽，規劃為寬敞4線道；且把這幾個路段全面進行鋪面更新與管線地下化工程，目前已完成路面的重鋪工程，不少每天行經此路段的汽、機車駕駛人都超有感，直說道路順暢多。

交通處表示，目前寶山路調撥車道工程已近完工，下週會進行軟硬體設施的測試，預計兩週後啟用，提醒民眾在調撥時段注意號誌與路況，期許透過這項交通工程改善措施，紓解寶山路上班時段交通壅塞情形。