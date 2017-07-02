騎士遭雷擊大難不死 物理老師：「電弧感電」救了他

補教老師張鎮麟指出，該名遭雷擊的騎士能夠躲過一劫最大的原因應該是發生了「電弧感電」的現象。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2017-07-02 19:54

〔記者吳柏緯／台北報導〕新北市日前發生一名騎士行經西濱快速道路時遭雷擊，一度昏厥，不過警消到場後發現騎士意識清醒，僅全身發麻、左手有輕微電擊傷。補教老師張鎮麟指出，該騎士能夠躲過一劫最大的原因應該是發生了「電弧感電」的現象。

閃電是一種傳導數度非常快的能量，一般都會往尖銳或導電性好的物體移動。張鎮麟以這個案例為例，閃電應該是打到周圍的護欄後，由於能量的傳導速度變慢，因此不規則向外反彈，發生「電弧感電」的現象，而該名騎士剛好經過而被波及。

張鎮麟指出，「電弧感電」所反彈的能量是原本閃電能量的四分之一到十分之一不等，因此已經非常弱了，而照過往的經驗，被「電弧感電」波及的民眾多只有身體發麻或輕微的灼傷，算是非常幸運的。

台灣推行騎機車戴安全帽的措施也有助避免被雷擊。張鎮麟指出，由於安全帽多是塑膠製，導電性不佳，因此保護騎士避免成為目標。不過張鎮麟提醒，在雷雨天騎車時千萬不要使用手機或收音機，否則會提高被雷擊的機率。

比起雷雨天騎車，開車的安全性高上不少。張鎮麟表示，汽車本身是一個大型的金屬，可形成一個導電的迴路，將能量傳遞到地上進而保護車內民眾的安全。不過即便較為安全，張鎮麟仍強調，雷雨天在車內也盡量不要使用手機或聽收音機。

近年發生多起行人被雷擊事件，張鎮麟提醒，除了不要在雷雨天使用手機或收音機，也不要在空曠的地方撐傘、千萬別躲在大樹底下，最好是能到附近的建築物內避雷，不然很容易成為標的因而造成生命財產的損失。