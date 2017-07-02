長庚離職風波 主委李石增發「道別信」

長庚爆出離職潮風暴，長庚決策委員會主委李石增今天發出道別信提出離職。（本報資料照）

2017-07-02 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚急診醫師爆離職潮，長庚決策委員會主委李石增被認為是辭職風波的幕後黑手，今天（2日）下午傳出李石增在院內電郵系統發出以「道別」為題的離職信。

綜合媒體報導，長庚院內人士證實，今天下午2點收到李石增在院內電郵系統發出的離職信，他在文中以「道別」為題寫道，「與大家共識的這段期間，感謝各位協助與包容，對他妻子10多年來2次中風，同仁參與照顧、治療及關切，使他銘記於心。抱歉無法親自一一前往道謝及道別，祝福大家。」他也加註，「煩請各位不要在此處進行情緒化討論，保護自己。」

長庚醫院高層則表示，前天已收到李石增的道別信，李確實認為此次事件對院方造成重大傷害，主動向董事會提出請辭，不過人事案還需經過董事會討論才會定案。

長庚醫院行政中心特助蘇輝成表示，李卸任後繼任者需經董事會決議產生，針對外傳前主委陳昱瑞可能回鍋，蘇輝成表示他已退休，是否回任需由董事會決議。

聲明全文如下：

道別

致各位工作同仁

與大家共事的這段期間，感謝各位的協助與包容，對於內人十多年來兩次中風，院內同仁參與照顧、治療還有關切，石增銘記於心。

抱歉無法親自一一前往道謝及道別。

祝福大家。

李石增 敬上

煩請各位不要在此處進行情緒化討論，保護自己。