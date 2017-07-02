「中進中出」旅遊再下一城！ 泰越捷航空直飛台中

泰越捷航空首航泰國曼谷-台中，台中市觀光旅遊局長陳盛山特別代表市長林佳龍到空橋迎賓，贈送首航遊客太陽餅伴手禮。（記者歐素美攝）

2017-07-02 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動「中進中出」旅遊，再下一城！泰越捷航空泰國曼谷直飛台中首航班機，昨晚搭載100多名泰國旅遊團遊客抵達台中國際機場，台中市觀光旅遊局長陳盛山特別代表市長林佳龍到空橋迎賓，贈送首航遊客太陽餅伴手禮，並安排泰國新住民持泰國國旗迎接鄉親，讓直飛台中的首航泰國遊客驚喜連連，直說「泰」感動。

觀旅局配合政府南向政策，積極布局東協國家與台中直飛的「中進中出」旅遊模式。繼今年1月15日越捷航空舉行台中到胡志明首航，泰越捷航空昨晚8點半並搭載泰國旅行團自曼谷蘇凡納布國際機場抵達台中國際機場。

陳盛山到場歡迎指出，泰國近年來是台灣入境旅遊成長幅度最高的東南亞國家，不論是消費力或是成長潛力皆名列前茅，尤其泰國台商家數更超過5000多家，而泰國華商協會近8成是中台灣地區成員，台中-曼谷航線前景可期。泰越捷航空台中-曼谷，目前以定期包機方式首航，今年10月可望改成定期航班。

泰越捷代表經理陳則霖表示，目前使用180人座的空中巴士A320，以每週3班（一週飛週二、四、六，隔週飛週一、三、五）方式飛航，於下午4點半，自曼谷蘇凡納布機場起飛，晚上8點半抵達台中國際機場，晚上9點則從台中飛返曼谷，於晚上11點半抵達。

泰越捷公司代表強調，台中與中台灣地區觀光資源豐富，新興景點眾多且魅力無窮，旅遊市場潛力看好，預計今年10月將申請台中－曼谷航線成為定期航線，達成每週直飛7班的營運目標，預計每年可帶入超過3萬以上的泰國觀光客進入中台灣觀光旅遊。

觀旅局指出，去年開始，泰國給予台灣免簽證優惠，台灣也持續第2年給予泰國免簽證，提升雙方互訪遊客量。

陳盛山說，中央在「新南向政策」的領航下，應研議放寬東南亞免簽證優惠，並落實相關旅遊友善措施，讓台灣觀光旅遊產業能夠持續推升前進，開創新藍海市場。台中市並預計在7月中旬率觀光業者赴泰國進行5天4夜的推介行程，把2018台中世界花博、2019東亞青奧、2020世界蘭展等重大活動及台中與中台灣的魅力景點與風情，介紹給泰國旅行業者與民眾，擴大雙方觀光旅遊互訪交流。