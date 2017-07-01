指考化學科 全教總：最大亮點考諾貝爾獎

2017-07-01 16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考化學科，全國教師工會總聯合會高中化學解題老師群認為，今年試題分布均勻，時事最大亮點為2016諾貝爾獎，頒給分子機械的研究，題目為第24題及非選第2題，考到相關概念。

台北市立大直高中化學老師陳煌仁表示，今年考卷的實驗題目多，題目由實驗延伸，包括秒錶反應、廢水處理；非選第1題點出未來108課綱探究與實作，結合實驗情境，考學生數據分析的能力，銜接108課綱的精神；高三溶液部分，今年出題較多，化學計量於學測及指考部分近期多有出現；此外，今年出題偏重在基礎化學三及選修化學，試題與學測多有區別，學生需具備綜合及統整能力才能解題。

全國高級中等學校教育產業工會化學老師解析認為，今年大學指考的化學科試題難度為中偏難，整份試卷具鑑別度，可以測出考生的高層次化學綜合應用能力。整體來說，這份試卷將時事新聞融合入題，例如2016年諾具爾化學獎、碳稅、PM2.5議題，值得讚許。

台北市立景美女中化學老師江選毅表示，今年試卷強調實驗器材的使用和實驗結果的推論，占分比將近30％，呼應了新課綱的自然領堿強調學生的「探究與實作」。然而，整份試卷中，考驗學生綜合應用能力的題目比重偏高，對於只偏重記憶與計算演練的學生較不利。

江選毅老師也指出，今年考題有部分題目的題意不清，例如單選第6題，或者用字與化學慣用語不符非選第1題的第1小題，且文字閱讀量偏多。而今年考題因高層次題目比例過高，對偏重記憶或著重複雜計算的學生不利，恐降低學生報考指考的意願，鼓勵學生除課本知識外，仍須重視生活時事與相關議題的涉略。

對於高中教師教學也可能產生影響，實驗題比重提高，使教師更加重視實驗課程，題目取材多元，教師於課程設計時可加入時事、科普閱讀等相關元素，但也因今年題目出現少見的分子結構，未來恐造成老師的教學負擔。全中教老師預估今年頂標、均標分數略微下降，滿分人數應比去年略少。