太平蝙蝠洞土層滑動 步道被沖垮

2017-07-01 16:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平蝙蝠洞風景區步道工程才剛驗收，就因豪雨土層滑動，竹欉水土流失沖垮部分步道，市議員張玉嬿今天要求市府緊急處理，早啟復建工程；觀旅局表示，將增建駁坎、砌石排水溝並改道避免再次滑動，確保地質安全後重新開放。

太平蝙蝠洞早年曾是台中地區的熱門旅遊景點，後因水災沖毀吊橋、蝙蝠遷徙而逐漸沒落，近年來社區投入復育工作，市府興建百蝙吊橋而人氣回升，張玉嬿去年並爭取900萬元預算建置長約400多米的登山步道，當地商家對此寄以厚望盼能振興觀光。

不料，6月下旬的多次豪雨，導致蝙蝠洞邊坡土層滑動，步道竟被沖垮，張玉嬿據報立即和官員、水保技師前往現勘，發現僅有小部分步道損壞，仍可通行至終點觀景平台，不過流失的竹欉橫亙河道、土層崩塌，情況緊急。

張王嬿指出，經和水保技師、包商及官員研議，確保地質安全無虞，只是部分地區土質鬆軟應改善，要求溪底土石及竹欉優先清運，免得危及其他設施，同時儘早啟動復徤工程，免得打擊復甦中的蝙蝠洞觀光業。

觀旅局表示，蝙蝠洞步道受損路邊沖刷的部分，以駁坎修復及微型樁固定，裸露坡面將用土釘及抗沖蝕網避免再次滑動，既有排水道則新設砌石排水溝引水，並將步道截彎取直施作木棧道，總經費380萬元將申請災修，待安全無虞後重新開放。