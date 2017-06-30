什麼是「割稻飯」？ 崑濱伯：正港耶「攏底加」

2017-06-30 21:15

〔記者王捷／台南報導〕你有聽過「割稻飯」嗎？近年來餐飲業流行「古早味」，餐廳也賣起雜菜湯或割稻飯，不過部分消費者發現，每間店的割稻飯配菜都不同，今天國策顧問崑濱伯來解惑，他說，以前農民會幫忙互相割稻，因為沒有酬勞，所以就會請吃一頓「青操」的，這就是割稻飯的來由。割稻飯在台南後壁的小店裡也有販售，今天百貨業者舉辦後壁展，市長賴清德也來參加，業者強調，所有割稻飯的材料「攏底加」。

崑濱伯說，以前農民間互相幫忙割稻，不會給酬勞，所以大家就是養雞的殺雞、養豬的殺豬，把最好的東西端出來，下午割稻完就用扁擔把菜挑到田裡，大家坐在田裡用大碗公吃飯，這才是正港的「割稻飯」。

百貨業者這個月推出的後壁展，不僅崑濱伯的芳榮冠軍米可以在百貨買到，後壁冰糖醬鴨、蓮藕粉與低鹽榨菜等等全部都有，所有後壁主打的割稻飯材料都買得到，現在食安問題極受民眾重視，而後壁區農產品皆是農民用心耕作經營，業者拍胸表示，絕對沒問題。

為了宣傳在地產品，在地百貨推廣在地食材，要共同打響後壁區知名度，遊客除了在百貨公司購買在地農特產品，也能讓遊客對後壁區農村文化觀光旅遊更加認識，拉近城鄉交流差距，希望民眾在市區就能可以買到後壁區物美價廉的農特產品。