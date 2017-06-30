反制減爐禁香 百家宮廟將至總統府「進香」

龍山寺自16日後，將寺內香爐減至一爐，但參拜人數並未造成太大影響。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-30 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕為了改善空污，近年廟宇紛紛採取減少香爐，甚至封爐的環保措施，不過這也引起環保與傳統文化的激戰，預計下月23日將有百餘間宮廟號召到總統府「進香」陳情。不過率先封爐的行天宮，以及近期減到只剩1個香爐的龍山寺，附近的空氣品質確實出現改善。

《聯合報》報導，台北行天宮在3年前為了響應環保，決定撤香爐和供桌，原本擔心信眾減少，不過行天宮卻發現，年輕的信眾因此多了1倍，廟內空氣品質也變好，而且少了供桌，更讓行天宮變得「不擠了」，動線變得更簡單、清爽。

艋舺龍山寺近年來已逐漸減爐，16日在台北市長柯文哲見證下，減至剩下1爐。龍山寺表示，原本寺內設的空氣品質監測儀器，前後殿PM2.5都處在天天「紫爆」狀態，但現在都在安全值內，而且減爐後對參拜人數並未造成太大影響，多數信眾也表示支持，燃燒的汙染源也明顯下降。

不過拿香參拜的觀念，還是有人認為重要的傳統習俗，北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，如果推動拿香、焚金減量是可以努力去做，但如果全面禁止，相傳已久的信仰習俗恐會大亂。