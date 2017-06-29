鹿港地藏王廟收到信眾「大法船」 要來「放水燈」！

鹿港地藏王廟已收到信眾親手所做的「超大法船」要來「放水燈」了！（記者劉曉欣攝）

2017-06-29 20:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年農曆閏6月，鹿港地藏王廟已收到信眾親手所做的「超大法船」要來「放水燈」了！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這部「超大法船」最特別的地方，除了是信徒跟親友一起親手所做以外，船身裝了1000多紙摺蓮花與元寶，大法船還有亭閣，有座蓮花池，池內還有巧思，放上可愛小魚，當超大法船送到廟方時，全廟人員全都驚呼連連。

林慧娟指出，獻上超大法船要參加放水燈的信眾透露，因為觀世音菩薩托夢，所以動手做超大法船來參加放水燈，而這部超大法船的尺寸，都遠遠超過以往，又不因為尺寸大就失去製作的精緻。

林慧娟說，今年適逢農曆閏6月，所以連帶農曆7月也比往年延後，今年放水燈依例在農曆7月13日在福鹿溪登場，國曆都已經來到了9月3日，但登記超度法會的信眾卻已經破1000人，可能民眾還是習慣記住國曆來登記，為避免趕在最後關頭才登記，所以提早動作，超過廟方的預期。

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今年農曆閏6月，鹿港地藏王廟已收到信眾親手所做的「超大法船」要來「放水燈」了！（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟已收到信眾親手所做的「超大法船」，船上還有蓮花池，還放有小魚裝飾點綴。（記者劉曉欣攝）