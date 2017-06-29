虎尾公所參與式預算週六投票 9單位努力爭取

2017-06-29 17:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「選我、選我、選我」，虎尾鎮公所率先推出參與式預算公投，即將在7月2日登場，經過激烈競賽共有9個單位參加最後6個名額決選，今天各單位先在虎尾多功能活動中心拉票，爭取支持。

虎尾鎮長林文彬指出，公所今年編列參與式預算總額為60萬，每案上限10萬元，將依照公民投票結果，取前6名優先補助，若票數相同抽籤決定，推動社區營造意識，培養出更多優秀的社區營造人。

參與式預算案有1號推廣布袋戲、貓村、毛巾DIY的頂溪「偶戲貓貓戲偶」，2號北溪特色風格小物的「青米創意公坊」，3號設置書箱、以書換書的平合「愛閱書箱」，4號陶藝裝置、工藝傳承的埒內「幸福樂活遊埒內」，5號社造公園安裝仿木椅子的堀頭「歡迎來堀頭坐坐」，6號融合虎尾文化之旅多樣語言導覽行程的華武壟觀光導覽協會「MY HUWEI TOUR」（一起賣虎尾），7號學校食農教育推動親子鴨米課程的墾地「YUMMY YUMMY」（鴨鴨米），8號農場、社區合作製作液肥、蔬果種植教導的友善農業推廣協會「廢棄變黃金 友善綠手指」，9號以活化自行車道為主、搭配民宿、有機農場帶入觀光人潮的「興南生活美學村」。

林文彬說，歡迎大家7月2日星期天上午9點30分至下午2點在虎尾多功能中心投票，期待各團隊使出「洪荒之力」拉票，凡年滿18歲在籍及現住虎尾鎮民以及在虎尾就學年滿18歲的學生，憑身分證及學生證領取選票，但限本人投票、不得代理亦不得重複投票。投票時須注意，每人一票，需圈選6案，超過6案或未達6案及難以辨識，皆視為無效票。